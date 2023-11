Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così dopo il match giocato contro il Monza: le sue dichiarazioni

Ivan Juric ha parlato così a Dazn prima di Monza-Torino.

LE PAROLE – «Il rigore su Lazaro? Anche in coppa siamo usciti per questo. Non so com’è la regola, a me sembra scandaloso non averlo dato. Questa è la seconda volta col Monza, è qualcosa che non mi riesco a spiegare. Rigore netto in tempi di VAR, questi sono 4 punti tolti, evidentemente non siamo fortunati quando giochiamo contro di loro. Siamo umani, mi trovo bene qui dove sono. Il Torino è una società con una tifoseria molto esigente, che da un lato è bello, ma ti porta anche a dover esaudire tanti desideri dall’altra».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG