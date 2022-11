Le parole di Petagna dopo la sconfitta del Monza: «É stato un periodo difficile, ma dobbiamo tornare a fare punti perché è fondamentale»

Andrea Petagna ha parlato a Sky Sport dopo il ko del Monza contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «É stato un periodo un po’ difficile, sono stato fuori ed il gol mi dà morale e fiducia per le prossime ma ora dobbiamo tornare a fare punti perché è fondamentale. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, loro sono una squadra fisica. Fino al vantaggio siamo stati bene in partita, poi abbiamo preso due gol un po’ così che andranno rivisti…».

PABLO MARÍ -«Una cosa gravissima, siamo stati male, nessuno ci credeva. Oggi prima della gara Pablo ci ha mandato un videomessaggio che ci ha toccato molto, è uno dei nostri leader e speriamo possa tornare presto».

ATTACCO – «Siamo un po’ leggerini fisicamente a livello di squadra, ma abbiamo ottimi giocatori. Dobbiamo fare meglio tutti però, anche essendo più aggressivi e riproponendo ciò che facciamo in allenamento. Dobbiamo rimetterci in sesto, continuare a lavorare e seguire quello che ci dice il mister».

COMPETIZIONE PER IL POSTO DA TITOLARE – «A Bergamo ho fatto bene, poi a Napoli ho giocato meno ma sempre con grandi calciatori. Ho scelto io di venire al Monza, il Napoli voleva che restassi. Avevo voglia di rimettermi in gioco, ora voglio aiutare il Monza a salvarsi e poi vedremo».

NAPOLI – «É incredibile, gioca un calcio meraviglioso e anche in Champions sono micidiali. Spero possano vincere qualcosa, io faccio il tifo per loro».

L’articolo Monza, Petagna: «É stato un periodo difficile, su Pablo Marì…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG