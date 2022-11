Nicolò Rovella, centrocampista in prestito al Monza di proprietà della Juventus, ha parlato del sogno di vestire la maglia della Nazionale

Nicolò Rovella, centrocampista in prestito al Monza di proprietà della Juventus, ha parlato attraverso i canali ufficiali dell’Italia.

OBIETTIVI FUTURI – «Sono uno che si pone sempre obiettivi molto grandi, magari difficili da raggiungere. Penso a fare bene in questo momento per, un giorno, poter vestire la maglia azzurra della Nazionale maggiore e giocare come sto facendo sperando che la chiamata possa arrivare».

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑧𝑧𝑢𝑟𝑟𝑎 💙 Dai calci al pallone nel parco sotto casa alla maglia azzurra: Nicolò #Rovella si racconta Sponsored by 𝘾𝙤𝙣𝙏𝙚.𝙞𝙩 𝘼𝙨𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞#GenerazioneAzzurra#Nazionale 🇮🇹 #VivoAzzurro pic.twitter.com/Q3x3Om10y2 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 30, 2022

