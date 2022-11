Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato nel corso di un incontro con i ministri dello sport dei 27 Stati membri della Unione europea

Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato del futuro del calcio europeo.

PAROLE – «Più di 1.000 club hanno partecipato alle competizioni UEFA per club sin dall’inizio. La partecipazione alle nostre competizioni, da parte dei nostri club membri, porta entusiasmo e significato, anche ai campionati nazionali, e questo alla fine porta benefici alle loro società e nazioni. Questa è la nostra visione di calcio, un modello che soddisfa l’interesse di molti, non di pochi eletti. Abbiamo una lunga strada davanti a noi mentre ci avviciniamo all’Europeo in Germania e all’Europeo femminile nel 2025. Abbiamo lo slancio. E siamo il più grande movimento in questo continente. Siamo pronti, siamo disposti e siamo uniti».

