Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato al termine della sfida contro la Roma ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni:

ROMA – «Nel primo tempo mi è piaciuto l’approccio e il modo di tenere il campo. Non possiamo fare errori gratuiti a una squadra così che poi paghi. Dobbiamo lavorare, ci mancano dei giocatori importanti dietro e serve limare questi errori. Dispiace perché la squadra era in pieno controllo. Siamo in crescita ma questa categoria la paghi a caro prezzo quando commetti certi errori».

CAMBI – «Ci vuole tempo per amalgamare un gruppo di tanti nuovi giocatori. Alcuni nuovi non sono in condizione e sono stati fermi prima di arrivare qui. Ci sono tanti aspetti da considerare. Abbiamo delle difficoltà ma dobbiamo stare calmi e sono sicuro che cresceremo».

FIDUCIA – «Io mi sento tranquillo perché la società si è esposta qualche giorno fa, ma si va avanti».

