Sono state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Torino: tanta Inter in campo tra ex calciatori e prestiti. I dettagli

Monza e Torino si sfideranno stasera alle ore 20:45 per la dodicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Tanta Inter in campo: occhi su Valentin Carboni che partirà dalla panchina. Ci sono invece altre vecchie conoscenze nerazzurre come Bellanova, Lazaro, Caldirola, Di Gregorio, D’Ambrosio e Gagliardini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A.Carboni; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Colombo. Allenatore: Palladino.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

