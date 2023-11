All’U-Power Stadium il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All‘U-Power Stadium, Monza e Torino si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Monza-Torino 0-0: sintesi e moviola

46′ Iniziata la ripresa

SECONDO TEMPO

45’+1 – Fine primo tempo.

45′ – Solo un minuto di recupero.

43′ – Colpani crossa in mezzo con l’esterno mancino per Gagliardini che va in terzo tempo: colpo di testa però poco angolato a Milinkovic c’è.

37′ – Cross di Ilic che trova Zapata sul secondo palo, ma il colombiano non riesce nella torsione e il pallone finisce a lato.

29′- Colombo ci prova dal limite, ma la sua conclusione è poco decisa e calcia malamente sopra la traversa.

26′ – Niente gol, si riparte da punizione: fischiato un fallo di Zapata in occasione dell’assist su Caldirola.

25′ – GOL TORINO – Azione di Zapata che trova il fondo sulla sinistra, si accentra e serve Rodriguez, che calcia di potenza sotto la traversa.

18′ – Sempre Colpani si rende pericoloso: si accentra dalla destra e calcia con il mancino, ma ancora una volta il pallone finisce a lato.

15′ – Toro ancora dal limite con Sanabria: Di Gregorio in due tempi blocca.

12′ – Colpani ci prova con un diagonale molto insidioso, che esce di un soffio a lato del palo.

9′ – Prima conclusione della partita: calcia Zapata da fuori. Tiro potente, Di Gregorio attento.

1′ – Inizia la partita

Migliore in campo: a fine partita

Monza-Torino 0-0: risultato e tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Colombo. All. Palladino.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlašić, Linetty, Ilić, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Juric

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG