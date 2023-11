Il Bayern Monaco almeno per una notte torna in vetta alla Bundesliga: Kane con una doppietta trascina la squadra contro l’Heidenheim

Il Bayern Monaco vince contro l’Heidenheim per 4-2. Per la squadra di Tuchel a segno Guerreiro, Choupo-Moting e il solito Kane, autore di una doppietta che lo porta a 17 gol segnati in Bundesliga.

Per una notte i bavaresi possono così ritornare in vetta al campionato: domani il Bayer Leverkusen scenderà in campo contro l’Union Berlino, che mercoledì contro il Napoli ha interrotto la serie di 12 sconfitte consecutive. Sconfitta invece per il Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan, contro lo Stoccarda per 2-1.

