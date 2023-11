Premier League, i risultati di oggi: cadono Tottenham e Newcastle, il Manchester United fatica con il Luton, bene l’Arsenal

Sabato di calcio in Premier League, con molte big che sono scese in campo oggi. Risultati a sorpresa le sconfitte di Tottenham e Newcastle con Wolverhampton e Bournemouth. Vince, ma con fatica il Manchester United, che passa con il Luton per 1-0, con la rete di Lindelof. Non delude invece l’Arsenal, che ne fa tre al Burnley.

Wolverhampton-Tottenham 2-1

Manchester United-Luton 1-0

Arsenal-Burnley 3-1

Crystal Palace-Everton 2-3

Bournemouth-Newcastle 2-0

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG