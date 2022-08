Oggi inizia la terza giornata del campionato di Serie A ed il primo anticipo è Monza-Udinese alle 18:30.

Il Monza non ha ancora conquistato neanche un punto nel massimo campionato mentre l’Udinese si trova al quindicesimo posto in classifica. Dovrebbe esordire Alessio Cragno nei padroni di casa, i friulani potrebbero lasciare in panchina il centravanti Beto; ecco le probabili formazioni.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, F. Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All. Stroppa. A disposizione: Di Gregorio, Caldirola, Bindo, Antov, Valoti, Machin, Colpani, Vignato, Ciurra, Pessina, Molina, Gytkjaer. Indisponibili: D’Alessandro, Mota Carvalho, Pablo Marì, A. Ranocchia. Squalificati: nessuno.

UDINESE (4-3-1-2): Silvestri; Becao, Masina, Nuytinck, Udogie; Lovric, Makengo, Wallace; Pereyra; Deulofeu, Success. All. Sottil. A disposizione: Pandelli, Piana, Benkovic, Bijol, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosele, Ebosse, Arslan, Palumbo, Samardzic, Pafundi, Nestorovski, Beto. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Perez.

