Morata Inter, Inzaghi spinge per l’attaccante spagnolo. Resta l’incognita della clausola rescissoria

Inzaghi spinge per la soluzione A all’Inter come dopo Lukaku: gradirebbe ad esempio l’opzione di garanzia Alvaro Morata, uno che conosce la Serie A come il giardino di casa.

L’ex bianconero aspetta che venga depositato il suo rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid: la scadenza passerà dal 2024 al 2026, lo stipendio sarà spalmato da 9 a 6 milioni, ma soprattutto la clausola per portarlo via passerà da 20 a 12. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Morata Inter, Inzaghi spinge per lo spagnolo. Resta l’incognita della clausola proviene da Inter News 24.

