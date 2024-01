Morata Inter, lo spagnolo fu davvero vicino ai nerazzurri in estate: l’affare con l’Atletico Madrid saltò per due motivi

Tra gli obiettivi della scorsa estate per il calciomercato Inter in attacco c’era sicuramente anche Alvaro Morata. Come ammesso dallo stesso attaccante in forza all’Atletico Madrid, in estate è stato davvero vicino ad un approdo in nerazzurro. A parlare dei motivi che hanno fatto saltare l’affare è Tuttosport.

Il quotidiano torinese svela come l’ex Juve era considerato dai nerazzurri il profilo ideale per l’attacco (dopo la rottura con Lukaku) e che ci sarebbe stato un incontro il 18 luglio tra Ausilio, l’agente del calciatore ed un intermediario. Il motivo principale che ha fatto sì che la trattativa non andasse in porta è stata la differente valutazione fatta dai due club sul calciatore: i nerazzurri offrivano 15 milioni di euro, gli spagnoli ne chiedevano 21. Poi i dirigenti nerazzurri hanno incanalato le proprie attenzioni su Marko Arnautovic, lasciando via via raffreddarsi la pista per il centravanti spagnolo.

