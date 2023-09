Morata nostalgia Juve: «Ricordi meravigliosi in Italia, è sempre bello tornare». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Lazio-Atletico Madrid. Le parole dell’ex Juve.

MORATA – «È la Champions, è sempre qualcosa di diverso. Non c’entra niente come arrivi, si ferma tutto. Arriviamo con tantissima voglia, c’è dispiacere per l’infortunio di Lemar e degli altri, ma abbiamo una rosa completa e competitiva e che ha voglia di far bene in Europa dopo l’anno scorso. Il mio legame con l’Italia Il calcio fa fare tanti giri, si va da una parte e dall’altra. Io dell’Italia ho ricordi meravigliosi, qua c’è la mia famiglia ed è sempre bello tornare».

