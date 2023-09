Buffon: «Pogba e Bonucci? Conosco bene la Juve, dico questo». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Gianluigi Buffon ha parlato a DAZN. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve su Pogba e Bonucci.

POGBA E BONUCCI – «Posso dire poco… Per me è un dispiacere perché conosco entrambi e conosco bene la Juve. Ora al di là del mister e qualche altra figura è stato stravolto tutto e quindi non posso permettermi di sputare sentenze, mi sentirei fuori luogo. Bisogna conoscere bene le cose per parlare».

