Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro con l’agente dell’attaccante serbo: presa una decisione sul suo futuro

Come scrive l’edizione odierna de La Stampa, la Juve è pronta ad incontrare Darko Ristic, procuratore di Dusan Vlahovic, per iniziare a parlare del rinnovo del numero 9 fino all’estate del 2027, ossia un anno dopo la scadenza dell’attuale contratto.

La volontà è quella di abbassare l’oneroso ingaggio del serbo, destinato a raggiungere presto la doppia cifra, spalmandolo con una stagione in più di accordo. Dusan, dal canto suo, non ha mai puntato i piedi per lasciare Torino e sarebbe disposto almeno ad ascoltare nuove proposte. Una trattativa destinata ad entrare nel vivo nei prossimi mesi.

