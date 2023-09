Magnanelli, svolta Juve con il suo ingresso nello staff dei collaboratori di Allegri: i segreti del suo lavoro in bianconero

Come scrive Tuttosport, l’ingresso di Francesco Magnanelli nello staff della Juve ha sensibilmente dato una svolta ad una squadra che negli ultimi due anni aveva dimenticato cosa fosse il giocare in verticale un pallone.

Certo, non potrà essere solo un uomo a cambiare il destino di un’intera squadra, ma basta vedere anche l’inizio di stagione del Sassuolo per vedere cosa è cambiato rispetto alla passata stagione. Max lo ha voluto dal primo giorno in cui è stato possibile chiederlo e ora gode dei frutti del suo lavoro. Un buon punto di partenza, come certificato poi dalle parole di Chiesa post Udinese, sul quale costruire le basi di successi futuri.

