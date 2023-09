Paolo Ziliani, come suo solito, si scaglia contro la Juve e mette anche McKennie nel mirino: il paragone con Verona-Bologna

Paolo Ziliani, su X, è tornato a polemizzare per la vittoria ottenuta sabato dalla Juve contro la Lazio.

Verona-Bologna 0-0, ultimo minuto del primo tempo: Ndoye lanciato verso la porta veronese viene fermato dal guardalinee che vede la palla uscire oltre la linea laterale. In realtà la palla resta sempre in gioco, ma Ndoye non è McKennie e soprattutto il Bologna non è la Juventus… pic.twitter.com/wq1DqYRrCb — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 18, 2023

IL MESSAGGIO – «Verona-Bologna 0-0, ultimo minuto del primo tempo: Ndoye lanciato verso la porta veronese viene fermato dal guardalinee che vede la palla uscire oltre la linea laterale. In realtà la palla resta sempre in gioco, ma Ndoye non è McKennie e soprattutto il Bologna non è la Juventus (Motta se n’era già accorto in Juventus-Bologna, e anche Ndoye). La Serie A è una farsa, ormai siamo al di là del bene e del male. Morale: la pirateria non può più uccidere il calcio, il calcio è già morto».

