Durante un recente intervento sulle frequenze di Radio 24, Massimo Moratti ha condiviso le sue riflessioni riguardo diverse personalità e aspetti legati al mondo del calcio

Parlando di Simone Inzaghi, allenatore che si distingue per il suo essere l’opposto di figure più tempestose come José Mourinho, Moratti ha evidenziato con ammirazione il modo in cui il tecnico gestisce lo spogliatoio. “È fantastico come tiene il gruppo, come è riuscito a fare in modo che tanti giocatori di nazioni e calibro diversi stiano benissimo insieme,” ha commentato Moratti, sottolineando l’abilità di Inzaghi nel creare un ambiente di lavoro coeso e motivato, nonostante le diverse personalità e culture.

Una sinergia ideale: Moratti e gli allenatori

Quando gli è stato chiesto se avrebbe trovato un’intesa lavorativa con Inzaghi, Moratti non ha avuto incertezze nell’affermare che, date le qualità di serietà e correttezza dell’allenatore, il rapporto tra i due sarebbe stato positivo. Afferma di aver sempre cercato di instaurare relazioni basate sul rispetto reciproco con i suoi allenatori, evidenziando così un principio fondamentale del suo approccio manageriale.

La figura di Marotta nel calcio

La conversazione ha poi toccato il tema della collaborazione con figure di spicco nell’amministrazione sportiva, come Giuseppe Marotta. Moratti ha esaltato le competenze di Marotta definendolo una persona “gentilissima e abilissima“, riconoscendone le capacità nel contribuire significativamente al successo di una squadra. Nonostante l’eccellente rapporto avuto con Branca, Moratti ha espresso stima nei confronti di Marotta, lasciando trapelare ammirazione per il suo operato.

L’emozione e la motivazione nei derby

Sul tema dei derby e dell’importanza delle rivalità cittadine, Moratti ha condiviso la visione di Inzaghi secondo cui tali incontri dovrebbero essere vissuti con positività, senza però cadere nella trappola di un’ansia prestazionale eccessiva. “Sarà un piacere avere una partita importante e così bella attraverso la quale si possa vincere la stella, ma deve essere una festa non un incubo insomma,” ha riassunto, evidenziando l’importanza di approcciare gli eventi con il giusto spirito competitivo ma anche con gioia.

Un supporto incondizionato all’Inter

Nel concludere il suo intervento, Moratti ha confermato con una risata la sua fedeltà e il suo sostegno incondizionato all’Inter, sottolineando come, in caso di vittoria importante come quella in un derby, non esiterebbe a celebrare in maniera visibile ed entusiasta, mantenendo viva la fiamma della passione calcistica che lo ha sempre contraddistinto.

L’articolo Moratti: elogio a Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG