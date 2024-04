Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, è stato trattato un argomento che scalda sempre gli animi dei tifosi

Franco Ordine e Fabrizio Biasin hanno animato la discussione, portando alla luce differenti punti di vista riguardo allo stato economico e alle prospettive future delle due squadre.

La Visione di Ordine: Milan su fondamenta più solide

Franco Ordine ha esposto una visione piuttosto chiara, posizionando il Milan in una situazione finanziaria e strutturale nettamente più favorevole rispetto all’Inter. Ha sottolineato come, a suo avviso, il Milan abbia già una struttura economica solida, sorretta da un bilancio positivo e un patrimonio netto invidiabile. La ragione di tale stabilità, secondo Ordine, non si trova solo nei numeri positivi ma anche nell’età media della squadra, indice di un progetto sportivo con solide prospettive di crescita nel lungo termine.

Biasin: un Futuro positivo per l’Inter

Dall’altra parte, Fabrizio Biasin ha cercato di smorzare i toni apocalittici che spesso circondano le discussioni sulle finanze dell’Inter. Ha rimarcato i successi conseguiti dall’Inter negli ultimi anni, evidenziando come questi debbano essere interpretati come la base solida su cui costruire il futuro. Per Biasin, i piani di gestione della squadra non dovrebbero essere oggetto di critica fintanto che i risultati sul campo rispondono alle aspettative.

La contesa sui bilanci e le strategie finanziarie

La discussione, poi, si è spostata su temi più specificamente finanziari. Ordine ha ribadito la sua preoccupazione per i bilanci dell’Inter, contrapponendo le solidità dei numeri del Milan a quelli, a suo vedere, meno rassicuranti dell’Inter. Biasin ha contrattaccato, annunciando una previsione ottimistica per il prossimo bilancio dell’Inter e difendendo le scelte finanziarie del club, come la ristrutturazione dei debiti tramite nuovi prestiti, una pratica non nuova nel mondo del calcio e già adottata in passato anche dall’Inter.

Divergenze di opinione su un dibattito aperto

Quello che emerge dalla discussione tra Ordine e Biasin è un quadro complesso, segnato dalle incertezze che, come spesso accade, accompagnano il mondo del calcio e dei suoi intricati bilanci. Se da un lato abbiamo la visione di chi vede nel Milan un esempio di stabilità economica e di progetto sportivo di lungo termine, dall’altro c’è chi ritiene che l’Inter, nonostante le sfide finanziarie, abbia tutte le carte in regola per continuare a competere ai massimi livelli, sostenuta dai recenti successi e da una gestione che, sebbene possa apparire rischiosa a un’analisi superficiale, è in realtà parte di una strategia più ampia di consolidamento.

