In attesa di ottenere la certezza aritmetica dello Scudetto, che potrebbe arrivare già stasera in caso di vittoria nel derby contro il Milan, l’Inter continua a muoversi a fari spenti sul mercato

Il club nerazzurro ha già piazzato due colpi importanti in vista della prossima estate ed entrambi a parametro zero: Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi in rotta con il Porto. La squadra guidata da Simone Inzaghi sembra dunque voltare lo sguardo verso rinforzi di valore per la prossima stagione calcistica.

Verso l’ampliamento della difesa: Il caso Nacho

Nelle recenti mosse di mercato, l’Inter si è distinta per l’attenzione rivolta a Nacho Fernandez, difensore chiave dell’ultima stagione del Real Madrid, ormai giunto all’ultimo anno di contratto con il club spagnolo. La decisione del giocatore di non rinnovare l’accordo ha suscitato interesse in diverse squadre, tra cui l’Inter, pronta a valutare l’opportunità di accogliere l’esperto centrale nella propria rosa. La situazione contrattuale e il desiderio di nuove sfide potrebbero dunque avvicinare Nacho a vestire la maglia nerazzurra.

Inter alla ricerca di rinforzi: l’opzione Ceballos

Parallelamente all’interesse per Nacho, l’Inter sembra puntare su Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid di indubbio talento, ma che per svariate circostanze non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità. La squadra milanese avrebbe già avanzato una proposta, affrontando la concorrenza di club del calibro di Atletico Madrid e Betis per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo.

A differenza di Nacho, Dani Ceballos ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club madrileno fino al giugno 2027, circostanza che pone il Real Madrid in una posizione di vantaggio nelle eventuali trattative di mercato. Il costo del cartellino, stimato intorno ai dieci milioni di euro, non sembra comunque rappresentare un deterrente per l’Inter, particolarmente interessata al profilo del giocatore. La volontà di Ceballos di cercare un progetto sportivo che gli garantisca maggiore continuità potrebbe favorire il dialogo con il club nerazzurro, ansioso di ampliare il proprio centrocampo con elementi di qualità.

Mentre l’Inter prosegue il suo cammino verso il titolo di campione d’Italia, gli sguardi sono già rivolti ai possibili arrivi che potrebbero rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra rinnovi contrattuali, potenziali acquisti e strategie di mercato, il club milanese si prepara a sfide future con rinnovato entusiasmo e ambizione.

