Moratti: «Scudetto? Con la punta Inter favorita. Sommer ottimo acquisto». Le parole dell’ex presidente

L’ex presidente Massimo Moratti a Numero Diez ha parlato dell’arrivo di Sommer all’Inter e della corsa scudetto:

Sommer? Non lo conosco bene, l’ho visto giocare anni fa e mi ricordo fosse bravo, quindi, penso sia rimasto così. Sicuramente si tratta di un ottimo acquisto da quel punto di vista, però di più non so. Scudetto? Ci manca ancora il centravanti, su cui bisogna ancora lavorare ma, arrivato anche questo, credo che potrebbe esserlo

