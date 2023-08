L’ex direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti garantisce sulle qualità dell’estremo difensore italiano che è molto vicino ai nerazzurri.

Carlo Osti è intervenuto a Sky sport 24 per parlare di Audero ma non solo. “Audero fino all’anno scorso è stato alle mie dipendenze, se dovesse chiudere farebbe una bella operazione. Sono contento per lui perché ha avuto una crescita esponenziale come portiere negli ultimi tempi”.

Folarin Balogun

“Se potrebbero esserci delle ripercussioni nel passare da primo portiere a secondo? L’Inter è un club importante, gioca per più competizioni, troverebbe il suo spazio. Lui nasce nella Juve e credo che tornare in un grande club potrebbe essere stimolante. Balogun ha caratteristiche diverse rispetto a Scamacca che era stato cercato, è un giocatore che ha meno struttura di Lukaku, è veloce, abile con la palla e servirebbero comunque equilibri diversi che dovrebbe essere bravo Inzaghi a trovare. Balogun è un attaccante di prospettiva e servirebbe comunque un altro attaccante ai nerazzurri“.

