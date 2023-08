Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono state inviate al Comune di Milano le motivazioni della Soprintendenza per il vincolo culturale sullo Stadio di San Siro che impedirà quindi una demolizione dell’impianto. A questo punto, Milan e Inter puntano su soluzioni appena fuori dalle mura cittadine: rossoneri a San Donato, nerazzurri a Rozzano.

La “soluzione strutturale costituita da 132 portali” che costituisce “l’ossatura che sostiene le gradinate, le scale, le rampe di accesso, i ripiani e le passerelle di servizio“, oltre al fatto che con “la costruzione del secondo anello, per San Siro, finalmente, si completa l’immagine di vero e proprio stadio, che non aveva mai posseduto dalle origini“. Sono queste le motivazioni con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ritiene “che, per il secondo anello, possano sussistere i requisiti di interesse culturale“, come si legge nei documenti inviati al Comune di Milano.