L’ex calciatore dell’Inter, Francesco Moriero, ha detto la sua su Simone Inzaghi e la sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra

Intervistato da TMW, Francesco Moriero si è espresso sulla stagione dell’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE –: «Quando si allena una grande squadra e i risultati non arrivano è normale che l’allenatore sia messo in discussione. Ha avuto dei problemi in campionato per l’approccio, ad esempio a Lecce e poi ha continuato. Ma quando i calciatori sono entrati in forma l’Inter ha dimostrato di essere forte. Il calcio è bello perché parlano tutti. Poi quando si vince si dimenticano le critiche e diventi il migliore in assoluto. Trovo che sia giusto andare avanti con lui l’anno prossimo, ha fatto bene. Nelle grandi hai l’obbligo di cercare di vincere tutte le competizioni. E poi non dimentichiamoci che quest’anno c’è stato il Napoli. Non era facile stare al passo degli azzurri».

