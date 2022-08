L’ex centrocampista dell’Inter Francesco Moriero ha sottolineato i problemi dei nerazzurri nel precampionato pur restando fiducioso per la stagione.

Fcinter1908.it ha intervistato Checco Moriero che ha avvertito l’Inter sulle difficoltà che può trovare nella prima di campionato. “A Lecce non sarà facile per nessuno quest’anno. Ci saranno 30 mila spettatori a spingere la squadra che dovrà immedesimarsi nella tifoseria, facendo anche partite sporche e tralasciando anche il bel gioco delle volte”.

Milan Skriniar

“Per salvarsi servono cuore e grinta, questo mi aspetto da loro. Non mi aspettavo assolutamente le difficoltà avute finora dall’Inter perché la reputo una grande squadra. Ora soffre nel reparto difensivo che è quello dell’anno scorso, dovrà ritrovare la cattiveria agonistica. Il calcio di agosto non fa testo, resta una delle favorite a vincere. Skriniar è una pedina fondamentale per il reparto arretrato dell’Inter. Inzaghi sta facendo di tutto per trattenerlo perché a mio avviso non è facile trovare in questo periodo un valido sostituto che possa garantire un equilibrio difensivo ad alto livello”.

