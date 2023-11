L’ex centrocampista Francesco Moriero ha detto la sua su Inter-Roma e ovviamente su quanto successo all’attaccante belga.

Fcinter1908.it ha intervistato Francesco Moriero che ha affrontato l’argomento Lukaku in tutte le sue sfaccettature. “Io non parlerei di rivincita dei tifosi verso Lukaku, il discorso è che per quello che è successo nel mercato si sono sentiti traditi. Ho comunque visto una grande Inter, padrona del campo. La Roma nel primo tempo ha fatto una partita molto difensiva, poi nel secondo tempo ha fatto qualcosa. Non dimentichiamo che mancavano tantissimi calciatori, ma l’Inter ha dominato”.

Presunto pentimento del belga

“Se Lukaku si sia pentito questo non lo posso sapere. Nell’Inter era amato e giocava per vincere i trofei, anche se giocare nella Roma è sempre un grande onore”.

Marcus Thuram

La differenza tra nerazzurri e giallorossi

“Come ho detto prima l’Inter in questo momento è superiore a tutti per qualità di gioco, ma ripeto nella Roma mancano molto calciatori infortunati e quindi è in difficoltà per questo”. Mourinho non poteva disporre di Spinazzola, Dybala, Smalling, Abraham e Pellegrini.

L’impatto del figlio d’arte

“Mi aspettavo un’Inter cosi, non mi aspettavo un Thuram così decisivo nel primo anno. Il merito è di Inzaghi e del gruppo che lo mettono in condizione di potersi esprimere a questi livelli. Questa squadra è sicuramente favorita per lo scudetto”. L’ex Borussia Monchengladbach sta stupendo anche chi lo osservava in Germania e lo conosceva bene.

