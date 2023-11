Il giornalista Alberto Polverosi fa notare come la squadra di Inzaghi sembri così diversa da quella passata della passata stagione.

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport apre così il suo approfondimento sul campionato dell’Inter. “Sette giornate con dodici scontri diretti prima della fine dell’anno. Vanno aspettati con una certa curiosità visto quanto è accaduto finora nella parte alta della classifica”.

Così nei big match

“L’Inter è il caso più lampante e per certi versi incredibile. Ha giocato tre volte contro le grandi di questo campionato dove per grandi intendiamo le sette squadre che partecipano alle coppe europee più, per convenzione calcistica, la Juventus. Ha sfidato e battuto la Fiorentina (4-0), il Milan (5-1) e la Roma a San Siro (1-0), 3 partite, 9 punti, 10 gol segnati, 1 subìto. Se il campionato fosse ristretto alle otto sorelle/cugine, Inzaghi lo avrebbe quasi vinto”.

esultanza a fine gara Inter

Il rovescio della medaglia

“Invece ha perso in casa col Sassuolo e sempre in casa è stato fermato sul pareggio dal Bologna, senza dimenticare che a Empoli aveva vinto con un po’ di fatica. Sabato prossimo andrà a Bergamo e vedremo se proseguirà sulla linea di squadra forte contro le forti”.

La trasformazione

“Un anno fa l’Inter è arrivata a -18 dal Napoli ed è successo anche perché nelle partite di punta non ha trovato un minimo di equilibrio: 7 vittorie e 7 sconfitte, totale 21 punti, 3 in meno del Milan, 4 in meno della Lazio e 10 in meno dei campioni d’Italia. Adesso per i nerazzurri sembra tutto cambiato, almeno così dicono i risultati”.

L’articolo Polverosi: “L’Inter è cambiata, ora è un caso incredibile, è forte contro le forti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG