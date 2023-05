Le parole di Nikola Moro, centrocampista del Bologna, sul suo futuro con la maglia rossoblù in vista del calciomercato

Nikola Moro, centrocampista del Bologna, ha parlato a Il Resto del Carlino.

LE PAROLE – «Ora sono qui e sono soddisfatto, però non so cosa accadrà in futuro. Il Bologna sta parlando con la Dinamo Mosca e il mio agente ci sta lavorando. Finché tutto non sarà risolto non voglio pensarci, voglio evitare distrazioni. Bologna è perfetta per tanti motivi: la vita è bella, il clima pure e ci sto bene. Poi sono vicino alla Croazia e quando voglio posso tornarci in poche ore. Mancano due gare che non sono certo facili. Noi crediamo all’ottavo posto, pensiamo di poter vincere contro Napoli e Lecce, poi però non dipenderà solo da noi».

