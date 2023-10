L’allenatore della Roma, José Mourinho, al termine del match vinto contro lo Slavia Praga ha detto la sua sull’Inter

Al termine di Roma-Slavia Praga, ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho si è soffermato così sul prossimo match di campionato contro l’Inter.

LE PAROLE – «Una grande partita contro una grande squadra può motivare. L’importante è essere nella miglior condizione possibile. Quando ho visto Cristante a terra ero completamente disperato. Sono sicuro che il mio collega Simone (Inzaghi, ndr) non veda come un dramma un suo giocatore infortunato, per me invece lo è».

