Mourinho punta l’Inter: «Domenica sarà una sfida per la mia carriera» Le parole dello Special One

Intervistato nel post gara di Roma Slavia Praga, Josè Mourinho, ha parlato della sfida di campionato contro l’Inter ai microfoni di Sky.

«Domenica saranno due squadre, hanno riposato da martedì, avranno tanta benzina. Noi siamo in difficoltà, oggi ho guardato i ragazzi che si riscaldavano ed erano tutti della Primavera. E’ una sfida per la mia carriera. Cherubini mi è venuto ad abbracciare, era arrivato qui piccolino, ora ha esordito e San Babilio è in festa. Lukaku? Deve fare una grande partita contro l’Inter e quando ho visto Cristante a terra nel finale ero disperato, somno sicuro che Inzaghi quando ha un infortunio non lo vede come un dramma»

L’articolo Mourinho punta l’Inter: «Domenica sarà una sfida per la mia carriera» proviene da Inter News 24.

