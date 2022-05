L’allenatore della Roma Josè Mourinho carica l’ambiente in vista della finale di Conference League di domani contro il Feyenoord.

Josè Mourinho, oltre a parlare di alcuni aspetti della sua carriera, al sito della UEFA si è focalizzato sulla Conference League. “La Conference League è la nostra Champions League. Questo è il livello in cui siamo, la competizione in cui stiamo giocando. E il club non ha un’occasione come questa da molto tempo. Bisogna trattare una finale come una partita individuale che porta la propria pressione, tensione e senso di responsabilità”.

“Dobbiamo solo pensare alla finale e agli avversari che affrontiamo. Quanto sarebbe bello per la città, il club e tutti noi se dovessimo vincere la partita. Le finali sono 50-50, ma faremo del nostro meglio per arrivare 51-49. Il lavoro che porta alla finale nell’arco di diversi mesi è la base per quei 90 o 120 minuti. È il giorno dei giocatori. Siamo lì solo per dare un piccolo aiuto. Finora sono stato fortunato vincendo tutte le mie finali europee: i miei giocatori nel momento della verità, sono sempre stati lì“. Il portoghese è il primo allenatore ad essere arrivato in tutte e quattro le coppe europee (anche la Coppa delle Coppe).

