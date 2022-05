L’attaccante della Roma, Abraham parla in vista della finale contro il Feyenoord in Conference League. Ecco le sue parole.

Ai canali ufficiali della Roma, l’attaccante Abraham parla in vista della finale contro il Feyenoord di Conference League.

Queste le sue parole sulla stagione: “È stata una stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, siamo in finale e per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto.“

Mourinho

Aggiunge la punta: “I tifosi te lo fanno capire ogni giorno. Per un club cosi importante e con questa storia la bacheca dovrebbe vantare molti più trofei, con questi tifosi, per i giocatori che hanno vestito questa maglia. Essere qui e avere la possibilità di giocarmi una finale con la Roma puoi solo immaginare cosa possa significare.” Conclude così l’attaccante.

