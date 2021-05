Mourinho nuovo allenatore della Roma: annuncio ufficiale

“L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!”. Con questo breve messaggio pubblicato sul proprio sito e diffuso anche tramite i canali social, il club giallorosso annuncia a sorpresa che il nuovo allenatore per la prossima stagione non sarà Maurizio Sarri, bensì José Mourinho. Solo tre ore fa, la Roma aveva anticipato che Paulo Fonseca non sarebbe più stato l’allenatore per la prossima stagione. Nelle ultime ore, sulla maggior parte delle testate giornalistiche specializzate, erano circolate voci dell’imminente annuncio di Sarri, che è stato fermo un anno dopo l’esperienza di un anno alla Juventus. Invece…

Mourinho: “Convinto dalle ambizioni della società. Daje Roma”

Da un portoghese all’altro in casa giallorossa, insomma. Mourinho ha rilasciato proprio in questi minuti le prime parole da tecnico della Roma: “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto – sottolinea lo Special One – ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”.

Esonerato dal Tottenham il 19 aprile scorso, Mourinho aveva dichiarato pochi giorni fa che in caso di chiamata da parte di un club italiano diverso dall’Inter, avrebbe sicuramente accettato. Ed eccola l’opportunità offerta dal club capitolino, con cui l’anno prossimo lo Special One andrà all’assalto dello scudetto attualmente detenuto proprio dalla sua ex squadra. Il tecnico portoghese è nella leggenda del club milanese grazie al triplete conquistato nel 2010, al termine della seconda e ultima stagione vissuta sulla panchina nerazzurra.

Friedkin: “Mentalità vincente per la Roma”

“Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma – dichiarano in una nota congiunta il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin – José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.