Mourinho show: «Senza Dybala e Lukaku mancano classe e fisicità. Renato Sanches? Gli chiedo scusa». Le parole dopo Bologna Roma

Mourinho ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua Roma col Bologna ha parlato dell’ex Juve Dybala e della clamorosa sostituzione di Renato Sanches a 18 minuti dal suo ingresso in campo.

RENATO SANCHES – «Voglio chiedere pubblicamente scusa a Renato Sanche. E’ molto dura per un calciatore, ma è dura anche per un allenatore. L’ho fatto 3-4 volte nella mia carriera e non è facile»

DYBALA – «Senza Paulo Dybala la classe non c’è, senza Romelu non c’è fisicità. La gente in campo voleva far meglio e dare di più».

