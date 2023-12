Thiago Motta Juve, la rivelazione di Mecca sul tecnico del Bologna: «Sarà il probabile allenatore nel 2024/2025»

Il matrimonio tra Thiago Motta e la Juve potrebbe concretizzarsi nella stagione 2024/2025. A svelarlo, via Twitter, è stato il tifoso bianconero Edoardo Mecca.

Prendetela per come mi è arrivata: Thiago Motta probabile allenatore Juve 2024/2025. Ripeto: io riporto solo ciò che mi è stato detto, quindi non so se poi sarà effettivamente così. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) December 17, 2023

