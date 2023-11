L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha elogiato l’ex Inter Romelu Lukaku, autore della rete della vittoria contro il Lecce

A margine della vittoria in extremis conquistata dalla Roma contro il Lecce, il tecnico Josè Mourinho parla così di Lukaku, ex centravanti nerazzurro autore del gol della vittoria.

Nonostante abbia fallito un calcio di rigore, il belga si è confermato una pedina importante sullo scacchiere giallorosso:

LUKAKU- «Ha sbagliato il primo rigore in Italia e il secondo con me con il Chelsea in Supercoppa col Bayern. Sbaglia solo chi tira. Non sono mai triste con chi sbaglia il rigore, Dybala non se la sentiva a calciare da fermo. Abbiamo tantissima fiducia in Lukaku, il problema è che è un ragazzo ultra emozionale. Lo conosco meglio di tutti, l’ho allenato in tre squadre, è un ragazzo molto emozionale e quando sbaglia un rigore ad inizio gara il suo cuore piange, la sua anima piange, lui soffre. Aver segnato il gol vittoria per me non poteva esserci cosa migliore, così dorme un po’ meglio e si sveglia con un sorriso perché ha un cuore grande»

