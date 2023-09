L’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata di Serie A 2023/24: moviola Inter-Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Fiorentina, valido per la terza giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

38′ Dubbio contatto in area – Scontro tra Nico Gonzalez e Bastoni in area con il numero 10 che cade a terra e reclama rigore. L’arbitro Marchetti fa segno che non c’è nulla e il VAR conferma la decisione di campo.

57′ Calcio di rigore per l’Inter – Dimarco conclude verso la porta, Christensen questa volta respinge male e nel tentativo di riprendere il pallone travolge Thuram

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG