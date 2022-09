L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Juventus Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Spezia, valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

46’+1′ Cuadrado giù in area – Il colombiano va giù nel contatto con Hristov, per Colombo non è rigore. L’intervento del difensore sembrava netto.

L’articolo Moviola Juventus Spezia: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

