L’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23: moviola Roma-Genoa

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Genoa, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Arbitraggio all’inglese per Feliciani. Fin dalle prime battute l’arbitro ha fischiato poco, questo però in alcune situazioni ha scaldato gli umori dei giocatori, in particolare Zaniolo e Dragusin, che si sono beccati per tutto il primo tempo.

