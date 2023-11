L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Salernitana-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Lazio, valido per la 13ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

39′ – Prontera viene richiamato dal Var dopo un contatto in area di rigore tra Immobile e Gyomber, in cui il difensore della Salernitana ha trattenuto per la maglia il biancoceleste mentre stava cadendo. Il direttore di gara va a rivedere l’azione all’on field review e decide di assegnare un calcio di rigore per la Lazio.

