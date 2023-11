Senza nessuna avvisaglia di ogni genere ieri è arrivato l’annuncio del prolungamento del vincolo che lega l’amministratore delegato al club nerazzurro.

Ieri mattina è andato in scena il Consiglio di Amministrazione dell’Inter e oltre al bilancio è stato approvato anche il rinnovo di Beppe Marotta: il penultimo arrivò in extremis, quando il precedente stava scadendo mentre adesso si è scelto di negoziare con largo anticipo. Il nuovo contratto dell’amministratore delegato scadrà nel 2027 mentre quello precedente sarebbe scaduto nel 2025: si tratta di una splendida notizia per i tifosi dell’Inter, il progetto può continuare. Secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbero seguire a bravissimo, forse anche la prossima settimana, i rinnovi del direttore sportivo Piero Ausilio e quello del suo vice Dario Baccin.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Motivi del prolungamento

Steven Zhang è molto contento del lavoro di tutti e 3 i dirigenti che dal 2020 svolgono il gravoso compito di mantenere altissima la competitività della squadra nonostante il diktat di chiudere il mercato a costo zero o addirittura col segno più. Da allora l’Inter ha vinto almeno un trofeo in ogni stagione arrivando fino alla finale di Champions League; tra i tantissimi meriti della dirigenza ricordiamo solo la riduzione massiccia del numero di tesserati in giro per il mondo e la riduzione del monte ingaggi.

Il messaggio di Zhang

La rosea precisa anche che questa è una mossa che dà chiarissimi indizi sul futuro societario: non è minimamente in programma una vendita del club. I 3 rinnovi sono un segnale di continuità, non è certo la mossa di chi sta per vendere la società.

