L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha ammesso di non aver ancora scelto la formazione da schierare contro i nerazzurri.

Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. “Per noi è partita molto importante, una tappa che fa parte del percorso di crescita della squadra, che stiamo facendo e di cui sono molto contento. Partita da giocare contro la prima della classe, contro i favori del campionato come detto da loro stessi. Per noi è importante ma non decide niente, mancano tante partite. Diciamo che l’Inter è più pronta di noi, è più semplice di quello che sembra. Non credo che all’Inter si siano arrabbiati, l’hanno dichiarato loro che l’obiettivo è lo scudetto. Il nostro è quello di tornare a giocare la Champions, per noi domani è un buon test”.

Gli acciaccati

“Alex Sandro rientra, Danilo prima di Monza, Weah vediamo. Domani valuteremo se far partire dall’inizio Locatelli o se portarlo in panchina. Problemi a centrocampo non ne abbiamo, c’è Nicolussi Caviglia, ci sono Cambiaso e Iling che possono fare la mezzala. Non mi sembra il momento per toccare il sistema di gioco. Rabiot o Nicolussi? Magari Miretti… Se non giocherà Locatelli, uno lì ci giocherà poi vediamo”.

Moise Kean

Sull’attacco

“Domani deciderò. Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo buone partite, stanno bene anche Vlahovic, Kean e Milik, dovrò decidere chi tra loro tre per fare il centravanti titolare. Ma sarà partita lunga, importante anche chi verrà in panchina”.

Sull’amministratore delegato dell’Inter

“Io grande comunicatore? Posso solo fargli i complimenti per il grande lavoro che sta facendo all’Inter come d’altronde faceva anche alla Juve, pure Marotta è un grande comunicatore”.

Sulla corsa Scudetto

“Non è limitata a Inter-Juve, anche Milan e Napoli devono lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare guardando alla quinta in classifica, continuando a desiderare le cose in totale serenità senza perdere certezze. Ho un gruppo straordinario che farà bene anche domani”.

