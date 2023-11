Antonio Candreva, decisivo con un suo gol contro la Lazio, ha così parlato dopo la vittoria della sua Salernitana

Autore di un gol capolavoro nella vittoria della Salernitana contro la Lazio, Antonio Candreva ha poi parlato ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «La firma è di tutti, non solo mia. Abbiamo passato mesi difficili. Ci meritiamo tutto e se lo meritano i tifosi. Ripartiamo da qui. Ci aspetta un campionato difficile, ma deve essere un punto di partenza. Cosa ci siamo detti? La voglia di arrivare alla vittoria. Ce la meritiamo e ce la godiamo con la nostra gente. Ora pensiamo al nostro cammino. Kastanos? E’ un ragazzo umilissimo che lavora. Se lo merita perchè è un grande giocatore. Esultanza con Inzaghi? E’ arrivato in un momento difficile, è anche per lui questa vittoria. Salvezza Come ci credevamo prima, ci crediamo adesso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG