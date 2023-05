L’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/23: moviola Siviglia-Juve

L’episodio chiave della moviola del match tra Siviglia e Juve, valido per la semifinale di ritorno dell‘Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Makkelie.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45’+2′ Check del VAR per un’entrata di Cuadrado su Oliver Torres – Makkelie lascia proseguire un’entrata decisa in scivolata di Cuadrado, che ha colpito pallone ma anche Oliver Torres. Il VAR controlla, ma non concede rigore per il Siviglia.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG