Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato dopo la qualificazione dei giallorossi alla finale di Europa League

Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo Bayer Leverkusen-Roma.

LE PAROLE – «Ci sono moltissime cose in cui la Roma deve e può migliorare, ma un’identità di gruppo simile non ce l’ha nessuno. Il Bayer è una squadra forte, ha individualità importanti, stasera dovevano attaccare per forza dopo l’andata. Ma noi ci siamo messi lì come una famiglia e siamo riusciti in questa piccola impresa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG