Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu ha detto la sua sul nuovo acquisto dell’Inter, l’attaccante francese Marcus Thuram

Intercettato dai microfoni di TMW Radio, Malu Mpasinkatu commenta Marcus Thuram, nuovo acquisto dell’Inter.

Secondo il dirigente, il francese possiede delle doti atipiche per una punta:

LE PAROLE- «Contento per lui, il papà è un mio grande amico. E’ una punta, ma oggi gli attaccanti moderni devono sapersi adattare anche sulla fascia. E’ un attaccante atipico, non è una prima punta statica ma anche molto veloce, fa degli strappi uno dei suoi aspetti migliori. Ha scelto l’Inter, sa che la pressione in Italia è forte ma ha scelto consapevolmente. Per l’età che ha, ha grandi margini di miglioramento. Come l’ha presa il papà? Ci siamo messaggiati e gli ho detto solo che ci vedremo più spesso. E’ un papà che lascia tranquilli i figli»

