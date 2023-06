Antonio Paganin ha commentato la sessione di mercato dell’Inter, consigliando ai nerazzurri di rinforzare l’attacco

Ospite a TMW Radio, Antonio Paganin durante il Thuram Day ne approfitta per dire la sua sull’attacco dell’Inter, suggerendo qualche colpo di mercato:

LE PAROLE– «Al netto che Davide Frattesi molto probabilmente sta solo aspettando il passaggio di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita. Presumo che i ritocchi più importanti dovranno essere davanti. Oltre a Marcus Thuram c’è ancora bisogno di qualcosina. Il Lukaku dell’ultimo periodo è chiaro che solletica mille curiosità, pensieri e aspettative. Perché è un giocatore ritrovato, che nell’economia dell’Inter potrebbe diventare importante. Chiaro che il prezzo è molto molto elevato per le tasse nerazzurre. Lì la vedo molto complicata la situazione. Andare a cercare una punta all’altezza in questo momento, con la difficoltà economica che ha l’Inter in questo momento, mi sembra complicato. Sarà importante l’intervento nel reparto difensivo perché a mio parere qualcosina dev’essere ritoccata. Ricordiamo che Francesco Acerbi ha superato di gran lunga la trentina, Matteo Darmian è oltre, l’unico giovanotto in questo momento è Alessandro Bastoni. Danilo D’Ambrosio non rimane, Stefan De Vrij ha rinnovato. Però rimangono tutti punti interrogativi nel momento in cui una squadra come l’Inter deve affrontare campionato e Champions League. Non metto in dubbio lo scouting ma giochi nell’Inter e c’è bisogno di una certificazione che tu sia un giocatore adatto. Il centrocampo è uno dei più forti in assoluto e l’arrivo di Frattesi lo andrà a completare. Il reparto offensivo diventa importante perché va a finalizzare tutto quello che verrà costruito».

