Il Bologna è riuscito a pareggiare sia con l’Inter che col Milan in trasferta nella stagione 2023/24: ecco da quanto non succedeva

Il Bologna di Thiago Motta continua a cerscere e raccogliere risultati positivi: i pareggi con Inter e Milan ne sono una dimostrazione.

La squadra rossoblù, come rende noto Opta, è riuscita per l’ultima volta a non rimediare una sconfitta con le due milanesi nella stagione 2011/12, quando l’allenatore era…Stefano Pioli.

