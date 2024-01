Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a margine del pareggio conseguito col Milan, ricordando anche Inter e Juve

Ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta commenta così il pareggio del suo Bologna in casa del Milan, ritornando anche ai match con Inter e Juve, dallo stesso esito.

PAREGGIO- «Pari contro Inter, Juventus e Milan? L’ambizione è quella di giocare ogni partita al massimo. Ogni partita competere anche contro delle squadre che sono candidate al campionato, poter giocare fino all’ultimo cercando il miglior risultato che è la vittoria. Questo mi rende orgoglioso, perché i ragazzi ancora una volta hanno fatto una grandissima prestazione. L’ambizione è quella lì: in ogni partita poter competere anche con delle squadre che sulla carta possono essere diverse dalla nostra. La partita col Milan all’andata era l’unica dove ho pensato di non poter vincere, in tutte le altre abbiamo giocato per vincere sempre e siamo riusciti ad avere questa possibilità e sensazione. Poi abbiamo fatto fatica con altre, ma la Serie A è difficile».

