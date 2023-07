Musah Milan, l’americano freme dal ritiro del Valencia! Il retroscena sul centrocampista nel mirino dei rossoneri

Sportitalia ha svelato un retroscena per quanto riguarda Musah, centrocampista per il quale il Milan sta lavorando senza sosta. L’americano è andato con il Valencia in Svizzera ma freme per andare da Pioli.

I rossoneri non vorrebbero spendere più di 15-16 milioni più bonus, l’asticella del club spagnolo è leggermente più alta ma ci sono ampi margini per arrivare a una totale quadratura.

